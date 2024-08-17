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Ці хитрощі забезпечать вас врожаєм у майбутньому — як поливати малину в серпні

17 серпня 2024 09:10
Катерина Волченко - Редактор
Як поливати малину в серпні — хитрощі для майбутнього врожаю, поради дачникам
Полив малинових кущів на городі. Фото: art-kupe.com
Катерина Волченко - Редактор

Багато дачників, які збирають врожай малини на городі, потім забувають за її кущі, але цього робити категорично не можна. Якщо ви хочете наступного року зібрати врожай цієї літньої ягоди, вам варто знати про певні хитрощі її догляду, зокрема поливу.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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В останній літній місяць і на початку осіннього періоду малині потрібні сили, щоб сформувати бруньки на наступний врожай і встигнути забезпечити себе необхідними поживними речовинами. Та найголовнішим етапом догляду малинових кущів є їхній полив.

Якщо ви хочете у майбутньому насолоджуватися солодкою і соковитою малиною, в жодному разі не забувайте про полив. Річ у тому, що під час плодоношення малинові кущі віддають багато сил, тому після цього процесу хочуть пити.

Большой урожай сочной малины
Великий врожай соковитої малини. Фото: Pinterest

Важливі правила поливу малини

Якщо надворі спека стоїть вже дуже довго, малину варто поливати один раз на три дні. Якщо час від часу йдуть дощі, кількість поливу варто скоротити до одного разу на тиждень. Воду треба наливати так, щоб вона проникла на 30-40 сантиметрів у ґрунт.

Процесс полива малиновых кустов на огороде
Процес поливу малинових кущів на городі. Фото: Freepik

Досвідчені дачники радять використовувати крапельний полив, а якщо у вас немає цієї системи, можна поливати малинові кущі зі шлангу. Але треба бути обережними, щоб не залити їх, адже від надмірної кількості води ягоди почнуть гнити.

У жодному випадку не можна поливати ґрунт, де у вас ростуть малинові кущі, коли надворі почалися заморозки або дощить.

Хитрощі догляду малини

Щойно на кущах з’явилися плоди, підживіть ягоду попелом, адже він є дуже корисним для рослин. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому малина стає червивою і як можна позбутися цієї проблеми.

Раніше ми розповідали про те, чому варто обрізати малину в літній сезон року і як це правильно робити. 

Також ми повідомляли про те, чим категорично не можна підживлювати малинові кущі.

ягоди поради город малина

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