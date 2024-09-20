Какие деревья нельзя сажать осенью — советы садоводам

Ни в коем случае не сажайте эти деревья в преддверии зимы, иначе они могут погибнуть
Начинающие дачники уверены, что абсолютно все деревья можно сажать в любое время года, но садоводы с опытом отмечают, что это далеко не так. Они поделились своими ценными советами и рассказали о том, какие деревья категорически нельзя сажать перед наступлением зимнего сезона.
Новини.LIVE делится советами для садоводов.
Опытные дачники считают, что в саду лучше приживаются те деревья и ягодные кустарники, которые вы посадили осенью. Однако, есть определенные виды растений, которые ни в коем случае нельзя сажать в преддверии зимнего сезона, ведь так можно сильно им навредить.
Если вы не хотите уничтожить урожай в своем саду, узнайте какие деревья ни в коем случае не подходят для того, чтобы расти с осени.
Деревья, которые категорически нельзя высаживать под зиму
Садоводы с опытом ни в коем случае не рекомендуют сажать на приусадебном участке накануне зимы костные деревья, которые плохо приживаются осенью. Речь идет о таких видах растений, как:
- Черешня
- Абрикос
- Персик
- Слива
- Вишня
Почему нельзя сажать эти деревья
Дело в том, что на процесс укоренения саженцам этих плодовых деревьев необходимо больше времени, чем другим растениям, а также устойчивая теплая погода. А потому, когда температура воздуха начинает колебаться и снижаться, эти растения не успевают приживаться и, как следствие, погибают.
Деревья, которые можно сажать в осенний сезон
В то же время есть виды деревьев, которые можно смело сажать осенью, ведь они способны стойко выдерживать низкие температуры и морозы. Речь идет о таких деревьях, как:
- Яблоня
- Груша
- Орех
- Рябина
- Жимолость
- Смородина
- Крыжовник
Напомним, мы писали о том, какие плодовые деревья категорически нельзя сажать в своем саду.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно обрезать абрикосовое дерево в саду осенью.
Также мы сообщали о том, как правильно белить деревья, чтобы защитить их от болезней и вредителей.
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