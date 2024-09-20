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Ни в коем случае не сажайте эти деревья в преддверии зимы, иначе они могут погибнуть

20 сентября 2024 22:57
Елена Власенко - Редактор
Елена Власенко
Редактор
Какие деревья нельзя сажать осенью — советы садоводам
Садовод, который высаживает молодое дерево. Фото: Pinterest
Елена Власенко - Редактор
Елена Власенко
Редактор

Начинающие дачники уверены, что абсолютно все деревья можно сажать в любое время года, но садоводы с опытом отмечают, что это далеко не так. Они поделились своими ценными советами и рассказали о том, какие деревья категорически нельзя сажать перед наступлением зимнего сезона.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Опытные дачники считают, что в саду лучше приживаются те деревья и ягодные кустарники, которые вы посадили осенью. Однако, есть определенные виды растений, которые ни в коем случае нельзя сажать в преддверии зимнего сезона, ведь так можно сильно им навредить.

Если вы не хотите уничтожить урожай в своем саду, узнайте какие деревья ни в коем случае не подходят для того, чтобы расти с осени.

Несколько яблонь в саду
Несколько яблонь в саду. Фото: Daily Star

Деревья, которые категорически нельзя высаживать под зиму

Садоводы с опытом ни в коем случае не рекомендуют сажать на приусадебном участке накануне зимы костные деревья, которые плохо приживаются осенью. Речь идет о таких видах растений, как:

  • Черешня
  • Абрикос
  • Персик
  • Слива
  • Вишня

Почему нельзя сажать эти деревья

Дело в том, что на процесс укоренения саженцам этих плодовых деревьев необходимо больше времени, чем другим растениям, а также устойчивая теплая погода. А потому, когда температура воздуха начинает колебаться и снижаться, эти растения не успевают приживаться и, как следствие, погибают.

Процесс посадки дерева в саду
Процесс посадки дерева в саду. Фото: Gartenjournal.net

Деревья, которые можно сажать в осенний сезон

В то же время есть виды деревьев, которые можно смело сажать осенью, ведь они способны стойко выдерживать низкие температуры и морозы. Речь идет о таких деревьях, как:

  • Яблоня
  • Груша
  • Орех
  • Рябина
  • Жимолость
  • Смородина
  • Крыжовник

Напомним, мы писали о том, какие плодовые деревья категорически нельзя сажать в своем саду.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно обрезать абрикосовое дерево в саду осенью.

Также мы сообщали о том, как правильно белить деревья, чтобы защитить их от болезней и вредителей.

деревья растения советы сад

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