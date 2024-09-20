Які дерева не можна садити восени — поради садівникам

Садівник, який висаджує молоде дерево. Фото: Pinterest

Дачники-початківці впевнені, що абсолютно всі дерева можна садити в будь-яку пору року, але садівники з досвідом наголошують, що це далеко не так. Вони поділилися своїми цінними порадами і розповіли про те, які дерева категорично не можна садити перед настанням зимового сезону.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

Читайте також:

Досвідчені дачники вважають, що в саду краще приживаються саме ті дерева і ягідні чагарники, які ви посадили восени. Однак є певні види рослин, які в жодному разі не можна садити напередодні зимового сезону, адже так можна сильно їм нашкодити.

Якщо ви не хочете знищити врожай у своєму саду, дізнайтеся, які дерева ні в якому разі не підходять для того, щоб рости з осені.

Декілька яблунь в саду. Фото: Daily Star

Дерева, які категорично не можна висаджувати під зиму

Садівники з досвідом в жодному випадку не рекомендують садити на присадибній ділянці напередодні зими кісткові дерева, які погано приживаються восени. Мова йде про такі види рослин, як:

Черешня

Абрикос

Персик

Слива

Вишня

Чому не можна садити ці дерева

Річ у тому, що на процес вкорінення саджанцям цих плодових дерев необхідно більше часу, ніж іншим рослинам, а також стійка тепла погода надворі. А тому, коли температура повітря починає коливатися і знижуватися, ці рослини не встигають приживатися, і, як наслідок, гинуть.

Процес посадки дерева в саду. Фото: Gartenjournal.net

Дерева, які можна садити в осінній сезон

Водночас, є види дерев, які можна сміливо садити восени, адже вони здатні стійко витримувати низькі температури і морози. Йдеться про такі дерева, як:

Яблуня

Груша

Горіх

Горобина

Жимолость

Смородина

Аґрус

Нагадаємо, ми писали про те, які плодові дерева категорично не можна садити у своєму саду.

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно обрізати абрикосове дерево в саду восени.

Також ми повідомляли про те, як правильно білити дерева, щоб захистити їх від хвороб і шкідників.