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В Украине запретили сажать целый список деревьев — можно "влететь в копейку"

3 сентября 2024 08:14
Валентина Осадчая - Редактор
Какие деревья запретили сажать в Украине — список
Мужчины, которые сажают дерево. Фото: IndiaMart
Валентина Осадчая - Редактор

Украинским дачникам запретили выращивать несколько видов растений и деревьев из-за полномасштабного вторжения. Оказывается, есть список растений, связанных с использованием ограниченных земельных ресурсов, поэтому они отныне категорически запрещены в Украине.

Об этом идет речь на официальном сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Запрещенные для посадки в Украине деревья

Теперь украинцам категорически нельзя сажать 13 определенных видов деревьев, из которых изготавливается мебель, и декоративных растений. Из них нельзя создавать и восстанавливать леса и полезащитные полосы. Речь идет о таких деревьях и растениях, как:

  • Айлант самый высокий
  • Аралия маньчжурская
  • Вяз низкий
  • Гледичие колющие
  • Орех черный
  • Дуб красный
  • Каркас западный
  • Клен ясенелистый
  • Маслинка узколистная
  • Павловния
  • Робиния обычная
  • Черемуха поздняя
  • Ясень пенсильванский
Айлант самый высокий на улице
Айлант самый высокий на улице. Фото: Pinterest

Причины запрета высадки деревьев и растений

Эти деревья и растения нельзя сажать из-за того, что они способны уничтожать экосистемы, вытесняя местные виды. По словам главы Министерства Руслана Стрельца, этот перечень позволит восстановить украинские леса, пострадавшие от действий страны-агрессора.

Процесс посадки дерева
Процесс посадки дерева. Фото: Freepik

"Три миллиона гектаров лесов в Украине пострадали из-за российской агрессии и нуждаются в восстановлении. Утверждение Перечня инвазионных видов — это исторический природоохранный шаг, который позволит восстановить в Украине устойчивые к климатическим изменениям леса с высокими защитными свойствами и без агрессивных видов-иностранцев", — заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле туи.

Раньше мы рассказывали о том, какой сорт груши следует посадить на своей даче для большого урожая.

Также мы сообщали о том, можно ли высаживать магнолии возле своего дома.

Украина деревья растения запреты

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