Какие деревья запретили сажать в Украине — список

В Украине запретили сажать целый список деревьев — можно "влететь в копейку"
Украинским дачникам запретили выращивать несколько видов растений и деревьев из-за полномасштабного вторжения. Оказывается, есть список растений, связанных с использованием ограниченных земельных ресурсов, поэтому они отныне категорически запрещены в Украине.
Об этом идет речь на официальном сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Запрещенные для посадки в Украине деревья
Теперь украинцам категорически нельзя сажать 13 определенных видов деревьев, из которых изготавливается мебель, и декоративных растений. Из них нельзя создавать и восстанавливать леса и полезащитные полосы. Речь идет о таких деревьях и растениях, как:
- Айлант самый высокий
- Аралия маньчжурская
- Вяз низкий
- Гледичие колющие
- Орех черный
- Дуб красный
- Каркас западный
- Клен ясенелистый
- Маслинка узколистная
- Павловния
- Робиния обычная
- Черемуха поздняя
- Ясень пенсильванский
Причины запрета высадки деревьев и растений
Эти деревья и растения нельзя сажать из-за того, что они способны уничтожать экосистемы, вытесняя местные виды. По словам главы Министерства Руслана Стрельца, этот перечень позволит восстановить украинские леса, пострадавшие от действий страны-агрессора.
"Три миллиона гектаров лесов в Украине пострадали из-за российской агрессии и нуждаются в восстановлении. Утверждение Перечня инвазионных видов — это исторический природоохранный шаг, который позволит восстановить в Украине устойчивые к климатическим изменениям леса с высокими защитными свойствами и без агрессивных видов-иностранцев", — заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле туи.
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