Какие деревья запретили сажать в Украине — список

Мужчины, которые сажают дерево. Фото: IndiaMart

Украинским дачникам запретили выращивать несколько видов растений и деревьев из-за полномасштабного вторжения. Оказывается, есть список растений, связанных с использованием ограниченных земельных ресурсов, поэтому они отныне категорически запрещены в Украине.

Об этом идет речь на официальном сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Запрещенные для посадки в Украине деревья

Теперь украинцам категорически нельзя сажать 13 определенных видов деревьев, из которых изготавливается мебель, и декоративных растений. Из них нельзя создавать и восстанавливать леса и полезащитные полосы. Речь идет о таких деревьях и растениях, как:

Айлант самый высокий

Аралия маньчжурская

Вяз низкий

Гледичие колющие

Орех черный

Дуб красный

Каркас западный

Клен ясенелистый

Маслинка узколистная

Павловния

Робиния обычная

Черемуха поздняя

Ясень пенсильванский

Айлант самый высокий на улице. Фото: Pinterest

Причины запрета высадки деревьев и растений

Эти деревья и растения нельзя сажать из-за того, что они способны уничтожать экосистемы, вытесняя местные виды. По словам главы Министерства Руслана Стрельца, этот перечень позволит восстановить украинские леса, пострадавшие от действий страны-агрессора.

Процесс посадки дерева. Фото: Freepik

"Три миллиона гектаров лесов в Украине пострадали из-за российской агрессии и нуждаются в восстановлении. Утверждение Перечня инвазионных видов — это исторический природоохранный шаг, который позволит восстановить в Украине устойчивые к климатическим изменениям леса с высокими защитными свойствами и без агрессивных видов-иностранцев", — заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле туи.

Раньше мы рассказывали о том, какой сорт груши следует посадить на своей даче для большого урожая.

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