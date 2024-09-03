Які дерева заборонили садити в Україні — список

Чоловіки, які садять дерево. Фото: IndiaMart

Українським дачникам заборонили вирощувати декілька видів рослин і дерев через повномасштабне вторгнення. Виявляється, є певний список рослин, які пов’язані з використанням обмежених земельних ресурсів, тому вони відтепер категорично заборонені в Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Читайте також:

Заборонені для посадки в Україні дерева

Відтепер українцям категорично не можна садити 13 певних видів дерев, з яких виготовляються меблі, і декоративних рослин. З них не можна створювати і відновлювати ліси і полезахисні смуги. Йдеться про такі дерева і рослини, як:

Айлант найвищий

Аралія маньчжурська

В'яз низький

Гледичія колюча

Горіх чорний

Дуб червоний

Каркас західний

Клен ясенелистий

Маслинка вузьколиста

Павловнія

Робінія звичайна

Черемха пізня

Ясен пенсільванський

Айлант найвищий на вулиці. Фото: Pinterest

Причини заборони висаджування дерев і рослин

Ці дерева і рослини не можна садити через те, що вони здатні знищувати екосистеми, витісняючи місцеві види. За словами голови Міністерства Руслана Стрільця, цей перелік дозволить відновити українські ліси, які постраждали від дій країни-агресорки.

Процес посадки дерева. Фото: Freepik

"Три мільйони гектарів лісів в Україні постраждали через російську агресію та потребують відновлення. Затвердження Переліку інвазійних видів — це історичний природоохоронний крок, який дозволить відновити в Україні стійкі до кліматичних змін ліси з високими захисними властивостями та без агресивних видів-чужинців", — заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини категорично не можна садити біля туї.

Раніше ми розповідали про те, який сорт груші варто посадити на своїй дачі для великого врожаю.

Також ми повідомляли про те, чи можна висаджувати магнолії біля свого будинку.