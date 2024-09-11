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От бешеного урожая ветки будут сгибаться — как правильно обрезать вишню осенью

11 сентября 2024 16:31
Анастасия Мироненко - Редактор
Как правильно обрезать вишню осенью — чем и когда это делать, советы садоводам
Человек, обрезающий дерево в саду. Фото: Pinterest
Анастасия Мироненко - Редактор

Регулярная обрезка фруктовых деревьев очень важна, ведь без этой процедуры они начинают стареть и теряют способность давать обильные урожаи. К примеру, нужно обрезать и вишню, а чтобы не погубить растение, необходимо знать, как именно это делать.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Обрезка вишневого дерева осенью — как это правильно делать

Подготовка инструментов

Прежде, чем обрезать вишневое дерево, необходимо подготовить ряд таких инструментов, как:

  • секатор
  • садовый нож
  • садовая пила

Приготовив все эти инструменты, их необходимо обработать железным купоросом, марганцовкой и спиртом, после чего следует сделать садовый вар.

Инструменты, необходимые для обрезки деревьев
Инструменты, необходимые для обрезки деревьев. Фото: Backyard Boss

Обзор дерева

После этого следует определиться, как именно обрезать вишневое дерево — на кольцо или на почку. Пользуясь последним методом, нужно обрезать ветки наружу кроны и так, чтобы угол среза составлял 45 градусов. Осенняя обрезка необходима для того, чтобы проредить вишневое дерево, то есть, убрать ветки, которые не нужны ему.

Обрезка дерева

Опытные садоводы рекомендуют обрезать уже ветви, которые уже засохли и пострадали от инфекций. Также удалять необходимо побеги, растущие внутрь ствола дерева, ветви, растущие вниз, и те, которые делают дерево слишком густым. Речь идет и о прикорневой поросли, которую также необходимо убирать.

Процесс обрезки вишневого дерева
Процесс обрезки вишневого дерева. Фото: DEAVITA

Когда лучше обрезать вишневое дерево

Лучше всего обрезать вишню в период с сентября по ноябрь, но следует смотреть на температуру воздуха на улице. Чем выше отметки на термометрах, тем позже следует обрезать плодовое дерево. Причем, проводить эту процедуру лучше тогда, когда на улице сухо, и успеть важно до наступления первых заморозков.

Напомним, мы писали о том, как можно защитить вишневое дерево от воздействия скворцов.

Раньше мы рассказывали о том, в каком месте в саду лучше посадить вишневое дерево.

Также мы сообщали о том, когда следует собирать листья с вишневого дерева, чтобы приготовить вкусный чай.

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