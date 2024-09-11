Як правильно обрізати вишню восени — чим і коли це робити, поради садівникам

Людина, яка обрізає дерево в саду. Фото: Pinterest

Регулярна обрізка фруктових дерев дуже важлива, адже без цієї процедури вони починають старіти і втрачають здатність давати рясні врожаї. Наприклад, необхідно обрізати й вишню, а щоб не занапастити рослину, потрібно знати, як саме це робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

Читайте також:

Обрізка вишневого дерева восени — як це правильно робити

Підготовка інструментів

Перш, ніж обрізати вишневе дерево, необхідно підготувати ряд таких інструментів, як:

секатор

садовий ніж

садова пила

Приготувавши всі ці інструменти, їх необхідно обробити залізним купоросом, марганцівкою і спиртом, після чого треба зробити садовий вар.

Інструменти, необхідні для обрізки дерев. Фото: Backyard Boss

Огляд дерева

Після цього варто визначитися, як саме обрізати вишневе дерево — на кільце або на нирку. Користуючись останнім методом, потрібно обрізати гілки назовні крони і так, щоб кут зрізу становив 45 градусів. Осіння обрізка необхідна для того, щоб прорідити вишневе дерево, тобто, прибрати гілки, які не потрібні йому.

Обрізка дерева

Досвідчені садівники рекомендують обрізати гілки, які вже засохли, і ті, які постраждали від інфекцій. Також видаляти необхідно пагони, що ростуть всередину стовбура дерева, гілки, які ростуть вниз, і ті, що роблять дерево занадто густим. Йдеться і про прикореневу поросль, яку також необхідно прибирати.

Процес обрізки вишневого дерева. Фото: DEAVITA

Коли краще обрізати вишневе дерево

Найкраще обрізати вишню у період з вересня до листопада, але слід дивитися на температуру повітря надворі. Чим вищі позначки на термометрах, тим пізніше варто обрізати плодове дерево. Причому, проводити цю процедуру краще тоді, коли надворі сухо, і встигнути важливо до настання перших заморозків.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити вишневе дерево від впливу шпаків.

Раніше ми розповідали про те, в якому місці в саду краще посадити вишневе дерево.

Також ми повідомляли про те, коли слід збирати листя з вишневого дерева, щоб приготувати смачний чай.