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Сохраните свои силы — как можно увлажнить растения на огороде, не поливая их

11 сентября 2024 22:18
Анастасия Мироненко - Редактор
Как можно увлажнить растения без полива — советы дачникам
Человек, который поливает растения на огороде. Фото: Pinterest
Анастасия Мироненко - Редактор

Не всегда можете регулярно поливать огород, но знаете, что растения в этом нуждаются? Есть несколько простых, но очень надежных методов, которые помогут организовать постоянную влагу и избавить вас от необходимости постоянно сидеть на даче.

О том, как увлажнить растения без регулярного полива, рассказали на Express.

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Мульчирование

Специалист по изменению климата Ким Стоддарт рекомендует замульчировать растения тонким слоем, толщина которого составляет примерно один сантиметр. Это поможет защитить ваш огород, сдержать необходимую влагу в составе почвы и будет особенно важно для таких влаголюбивых овощей, как перец и помидоры.

По словам эксперта, мульчей для огорода может выступать:

  • Компост
  • Картон
  • Листовая гниль
  • Деревянная стружка
  • Скошенная трава
  • Водоросли
  • Живокос
  • Шерсть
  • Отработанные листья
Мульчирование растений на огороде
Мульчирование растений на огороде. Фото: Garden Design

Отказ от копания

Также эксперт не советуют перекапывать почву, ведь хорошо компостированный огород имеет лучший состав и способен лучше удерживать влагу. Копая почву, вы рискуете испортить баланс и, таким образом, добавляете себе больше работы на огороде.

Полив в корневую систему

Если вы поливаете растения на огороде своими руками, следует делать это ранним утром или поздно вечером, направляя поток воды в сторону корней растения. Сначала Ким Стоддарт советует поливать верхний слой почвы, а как только вода войдет в состав почвы, следует обильно полить растение.

Полив растения под корневую систему
Полив растения под корневую систему. Фото: Rural Sprout

Разрешение на ползание по земле

Специалист по садоводству советует разрешать огурцам и помидорам ползти по земле, чтобы их стебли лучше укоренялись и дополнительно поглощали влагу из почвы.

Тренировка растений

Если вы часто поливаете растения, они привыкают к такой "роскоши", из-за чего становятся не такими выносливыми. Поэтому лучше отказаться от обильного полива, чтобы сделать растения более устойчивыми к засушливым дням.

Напомним, мы писали о том, какие растения выгодно выращивать на огороде, чтобы потом их продать за хорошие деньги.

Раньше мы рассказывали о том, что обязательно нужно сделать на своем огороде в сентябре.

Также мы сообщали о том, как можно эффективно защитить свои растения на огороде от холодов.

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