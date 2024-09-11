Как можно увлажнить растения без полива — советы дачникам

Человек, который поливает растения на огороде. Фото: Pinterest

Не всегда можете регулярно поливать огород, но знаете, что растения в этом нуждаются? Есть несколько простых, но очень надежных методов, которые помогут организовать постоянную влагу и избавить вас от необходимости постоянно сидеть на даче.

О том, как увлажнить растения без регулярного полива, рассказали на Express.

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Мульчирование

Специалист по изменению климата Ким Стоддарт рекомендует замульчировать растения тонким слоем, толщина которого составляет примерно один сантиметр. Это поможет защитить ваш огород, сдержать необходимую влагу в составе почвы и будет особенно важно для таких влаголюбивых овощей, как перец и помидоры.

По словам эксперта, мульчей для огорода может выступать:

Компост

Картон

Листовая гниль

Деревянная стружка

Скошенная трава

Водоросли

Живокос

Шерсть

Отработанные листья

Мульчирование растений на огороде. Фото: Garden Design

Отказ от копания

Также эксперт не советуют перекапывать почву, ведь хорошо компостированный огород имеет лучший состав и способен лучше удерживать влагу. Копая почву, вы рискуете испортить баланс и, таким образом, добавляете себе больше работы на огороде.

Полив в корневую систему

Если вы поливаете растения на огороде своими руками, следует делать это ранним утром или поздно вечером, направляя поток воды в сторону корней растения. Сначала Ким Стоддарт советует поливать верхний слой почвы, а как только вода войдет в состав почвы, следует обильно полить растение.

Полив растения под корневую систему. Фото: Rural Sprout

Разрешение на ползание по земле

Специалист по садоводству советует разрешать огурцам и помидорам ползти по земле, чтобы их стебли лучше укоренялись и дополнительно поглощали влагу из почвы.

Тренировка растений

Если вы часто поливаете растения, они привыкают к такой "роскоши", из-за чего становятся не такими выносливыми. Поэтому лучше отказаться от обильного полива, чтобы сделать растения более устойчивыми к засушливым дням.

Напомним, мы писали о том, какие растения выгодно выращивать на огороде, чтобы потом их продать за хорошие деньги.

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