Як можна зволожити рослини без поливу — поради дачникам

Людина, яка поливає рослини на городі. Фото: Pinterest

Незавжди можете регулярно поливати город, але знаєте, що рослини цього потребують? Є декілька простих, але дуже надійних методів, які допоможуть організувати постійну вологу і позбавити вас необхідності постійно сидіти на дачі.

Про те, як зволожити рослини без регулярного поливу, розповіли на Express.

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Мульчування

Фахівець зі змін клімату Кім Стоддарт рекомендує замульчувати рослини тонким шаром, який завтовшки становить приблизно один сантиметр. Це допоможе захистити ваш город, стримати необхідну вологу в складі ґрунту і буде особливо важливим для таких вологолюбних овочів, як перець і помідори.

За словами експерта, мульчею для городу може виступати:

Компост

Картон

Листова гниль

Дерев’яна стружка

Скошена трава

Водорості

Живокос

Вовна

Відпрацьоване листя

Мульчування рослин на городі. Фото: Garden Design

Відмова від копання

Також експерт не радять перекопувати ґрунт,адже добре компостований город має кращий склад і здатний краще утримувати вологу. Копаючи ґрунт, ви ризикуєте зіпсувати баланс і, таким чином, додаєте собі більше роботи на городі.

Полив у кореневу систему

Якщо ви поливаєте рослини на городі власноруч, слід робити це рано-вранці або пізно ввечері, направляючи потік води у бік коріння рослини. Спочатку Кім Стоддарт радить поливати верхній шар ґрунту, а щойно вода увійде до складу ґрунту, слід рясно полити рослину.

Полив рослини під кореневу систему. Фото: Rural Sprout

Дозвіл на повзання землею

Фахівець із садівництва радить дозволяти огіркам і помідорам повзти землею, щоб їхні стебла краще укорінювалися і додатково поглинали вологу з ґрунту.

Тренування рослин

Якщо ви часто поливаєте рослини, вони звикають до такої "розкоші", через що стають не такими витривалими. Тому краще відмовитися від рясного поливу, щоб зробити рослини більш стійкими до посушливих днів.

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