Как можно вырастить морозник в саду — простые советы для дачников

Красивый разноцветный морозник в саду. Фото: BigBenas

Морозник — это очень красивый цветок зеленого цвета или с фиолетовыми прожилками, который трудно не заметить среди снега. Если вы хотите вырастить это растение в своем саду, вам следует понимать, где его лучше посадить и как правильно ухаживать за этим цветком.

Об этом рассказывает Gardens illustrated.

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Обычно морозник — это маленький цветок размером 20-40 сантиметров, который в некоторых случаях может вырастать до одного метра в длину. Если вы "загорелись" и захотели украсить собственный сад этим растением, вам следует правильно за ним ухаживать.

Красивый морозник с фиолетовым оттенком. Фото: bigbenas.lt

Самое лучшее место для посадки морозника

Опытные садоводы рекомендуют выращивать морозники в тени, но при наличии влаги они могут выдерживать и прямые солнечные лучи. Большое количество этих цветков способны выдерживать температуру от десяти до 30 градусов мороза.

Морозники также могут расти и в терракотовых горшках в теплице или закрытой веранде, где держится холод. Что касается времени посадки, то делать это можно в любой период, но лучше для посадки выбрать август.

Выращенный морозник в саду. Фото: Freepik

Правильный уход за морозником

Поздней осенью или в начале зимы обрезайте листья морозника, чтобы помешать развитию заболеваний. Осенью следует мульчировать почву органическими компонентами, где нет сорняков, чтобы поддерживать рост цветов и не давать сорнякам распространяться.

Дважды в год питайте это зимнее растение — в период цветения и в самый разгар летнего времени года. Если вы заметили, что на морознике много листьев, но мало цветов, подживите их дополнительно. К тому же, установите опору для сортов, имеющих высокий стебель, особенно на открытых участках.

Напомним, мы писали о том, как правильно ухаживать за лилией в саду в июле.

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