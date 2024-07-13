Як можна виростити морозник у саду — прості поради для дачників

Красивий різнокольоровий морозник у саду. Фото: BigBenas

Морозник — це дуже красива квітка зеленого кольору або з фіолетовими прожилками, яку важко не помітити посеред снігу. Якщо ви хочете виростити цю рослину в своєму саду, вам варто розуміти, де її краще посадити і як правильно доглядати цю квітку.

Про це розповідає Gardens illustrated.

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Зазвичай морозник — це маленька квітка розміром 20-40 сантиметрів, яка в деяких випадках може виростати до одного метра завдовжки. Якщо ви "загорілися" і захотіли прикрасити власний сад цією рослиною, вам варто правильно її доглядати.

Красивий морозник з фіолетовим відтінком. Фото: bigbenas.lt

Найкраще місце для посадки морозника

Досвідчені садівники рекомендують вирощувати морозники в затінку, але за умови наявності вологи вони можуть витримувати і прямі сонячні промені. Велика кількість цих квіток здатні витримувати температуру від десяти до 30 градусів морозу.

Морозники також можуть рости і в теракотових горщиках у теплиці або закритій веранді, де тримається холод. Що стосується часу посадки, то робити це можна в будь-який період, але краще для посадки обрати серпень.

Вирощений морозник у саду. Фото: Freepik

Правильний догляд морознику

Пізно восени або на початку зими обрізайте листя морознику, щоб завадити розвитку захворювань. Восени варто мульчувати ґрунт органічними компонентами, де немає бур’янів, щоб підтримувати ріст квітів і не давати бур’янам поширюватися.

Двічі на рік підживлюйте цю зимову рослину — у період цвітіння та у самий розпал літньої пори року. Якщо ви помітили, що на морознику багато листя, але мало квітів, підживіть його додатково. До того ж, встановіть опору для сортів, які мають високе стебло, особливо, на відкритих ділянках.

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