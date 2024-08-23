Как правильно обрезать малину осенью — когда это делать, советы дачникам

Человек, обрезающий малиновый куст. Фото: Pinterest

Каждое растение в саду и на огороде нуждается в обрезке, в частности, и малиновые кусты. Узнайте, для чего необходимо обрезать ремонтантную малину, когда это лучше делать и стоит ли вообще обрезать ягодный кустарник, который вы посадите осенью.

Об этом рассказывают на канале "Сімейний сад" в TikTok.

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Если ваша малина плодоносит дважды, неправильный уход может вынудить ее потратить все свои свойства. После окончания периода цветения малиновые кусты следует обрезать, удаляя побеги под корень, и сжечь. О том, когда обрезать малину и стоит ли это делать с посаженной осенью, читайте ниже.

Малиновый кустарник с урожаем. Фото: Pinterest

Когда следует обрезать ремонтантную малину

Дачники говорят, что обрезать ремонтантную малину нужно дважды в сезон — весной проводится санитарная обрезка, а вот осенью — полноценная. Если на зимний сезон вы оставили несколько побегов, то весной обрежьте все повредившиеся, высохшие и подмерзшие побеги.

Если на кусте большое количество веток, мешающих друг другу, оставьте на кустарнике где-то десять сильных побегов. Если вы не хотите, чтобы кусты были густыми и слабыми из-за нехватки необходимого количества питательных компонентов, во время вегетации время от времени обрезайте молодую поросль.

Обрезка веток на малиновом кусте. Фото: Pinterest

Поздней осенью, когда на растениях уже не будет листьев, обрежьте часть кустов, которые расположены над землей, возле основания почвы.

Стоит ли обрезать малину, которую посадили осенью

Опытные дачники отмечают, что малиновые кусты, которые вы посадили в этом году, не нужно полностью вырезать. В таких случаях следует укорачивать побеги ягодных кустарников до 20 сантиметров.

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