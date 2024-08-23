Як правильно обрізати малину восени — коли це робити, поради дачникам

Людина, яка обрізає малиновий кущ. Фото: Pinterest

Кожна рослина в саду і на городі потребує обрізки, зокрема, і малинові кущі. Дізнайтеся, для чого необхідно обрізати ремонтантну малину, коли це краще робити і чи взагалі варто обрізати ягідний чагарник, який ви посадите восени.

Про це розповідають на каналі "Сімейний сад" в TikTok.

Читайте також:

Якщо ваша малина плодоносить двічі, неправильний догляд може змусити її втратити всі свої властивості. Після закінчення періоду цвітіння малинові кущі варто обрізати, видаляючи пагони під корінь, і спалити. Про те, коли обрізати малину і чи варто це робити з тією, яка посаджена восени, читайте нижче.

Малиновий чагарник з врожаєм. Фото: Pinterest

Коли варто обрізати ремонтантну малину

Дачники кажуть, що обрізати ремонтантну малину треба двічі на сезон — навесні проводиться санітарна обрізка, а ось восени — повноцінна. Якщо на зимовий сезон ви залишили декілька пагонів, то навесні обріжте всі пагони, які пошкодилися, висохли та підмерзли.

Якщо на кущі велика кількість гілок, які заважають одна одній, залиште на чагарнику десь десять сильних пагонів. Якщо ви не хочете, щоб кущі були густими і слабкими через нестачу необхідної кількості поживних компонентів, під час вегетації час від часу обрізайте молоду поросль.

Обрізка гілок на малиновому кущі. Фото: Pinterest

Пізно восени, коли на рослинах вже не буде листя, обріжте частину кущів, які розташовані над землею, біля основи ґрунту.

Чи варто обрізати малину, яку посадили восени

Досвідчені дачники наголошують, що малинові кущі, які ви посадили цього року, не треба повністю вирізати. У таких випадках варто вкорочувати пагони ягідних чагарників до 20 сантиметрів.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно доглядати малинові кущі після збору врожаю.

Раніше ми розповідали про те, що робити з малиною, всередині якої завелися черв’яки.

Також ми повідомляли про те, чому варто обрізати малинові кущі влітку.