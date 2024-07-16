Коли дві небезпечні дати для городу і саду у липні 2024 — заборони та поради

Насуваються два небезпечних дні для городників і садівників — що не можна робити
Рослини, як і більшість живих істот на нашій планеті, відчувають на собі вплив Місяця. Залежно від фази земного супутника рослини можуть ставати вразливими, ослабленими або ж навпаки краще рости та розвиватися. Сотні років спостережень допомогли вирахувати, які періоди є сприятливими, а які ні. Так з'явився місячний календар.
А нещодавно астрологи попередили, що у липні 2024 року на нас очікують дві небезпечні дати, під час яких будь-які роботи в саду або на городі можуть стати фатальними для здоров'я рослин та майбутнього урожаю. Які це саме дні, Новини.LIVE розповідає далі у матеріалі.
Так, найнесприятливішими днями для садово-городніх робіт у липні 2024 року експерти вважають 23 та 25 число.
Астрологічні спостереження показують, що в ці дні Місяць перебуває у фазах, які не сприяють активному росту рослин. Це час, коли життєва енергія рослин зменшується, і будь-які спроби стимулювати їхній ріст можуть призвести до протилежного результату.
У ці дні не рекомендується:
- розпушувати ґрунт;
- мульчувати;
- садити рослини;
- пересаджувати рослини;
- удобрювати різні культури;
- обрізати.
Водночас експерти зауважують, що у ці дві дати можна сміливо збирати врожай, особливо такі культури як: пшениця, овес, кукурудза та соняшник.
Це ідеальний час для початку збору врожаю, оскільки рослини мають оптимальну вологість і міцність, що забезпечує тривале зберігання та високу якість продукції.
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