Коли дві небезпечні дати для городу і саду у липні 2024 — заборони та поради

Жінка працює на городі. Фото: freepik.com

Рослини, як і більшість живих істот на нашій планеті, відчувають на собі вплив Місяця. Залежно від фази земного супутника рослини можуть ставати вразливими, ослабленими або ж навпаки краще рости та розвиватися. Сотні років спостережень допомогли вирахувати, які періоди є сприятливими, а які ні. Так з'явився місячний календар.

А нещодавно астрологи попередили, що у липні 2024 року на нас очікують дві небезпечні дати, під час яких будь-які роботи в саду або на городі можуть стати фатальними для здоров'я рослин та майбутнього урожаю. Які це саме дні, Новини.LIVE розповідає далі у матеріалі.

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Астрологічні спостереження показують, що в ці дні Місяць перебуває у фазах, які не сприяють активному росту рослин. Це час, коли життєва енергія рослин зменшується, і будь-які спроби стимулювати їхній ріст можуть призвести до протилежного результату.

У ці дні не рекомендується:

розпушувати ґрунт;

мульчувати;

садити рослини;

пересаджувати рослини;

удобрювати різні культури;

обрізати.

Жінка доглядає за рослинами на городі. Фото: shutterstock.com

Водночас експерти зауважують, що у ці дві дати можна сміливо збирати врожай, особливо такі культури як: пшениця, овес, кукурудза та соняшник.

Це ідеальний час для початку збору врожаю, оскільки рослини мають оптимальну вологість і міцність, що забезпечує тривале зберігання та високу якість продукції.

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