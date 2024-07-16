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Насуваються два небезпечних дні для городників і садівників — що не можна робити

16 липня 2024 06:55
Анастасія Мироненко - Редактор
Коли дві небезпечні дати для городу і саду у липні 2024 — заборони та поради
Жінка працює на городі. Фото: freepik.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Рослини, як і більшість живих істот на нашій планеті, відчувають на собі вплив Місяця. Залежно від фази земного супутника рослини можуть ставати вразливими, ослабленими або ж навпаки краще рости та розвиватися. Сотні років спостережень допомогли вирахувати, які періоди є сприятливими, а які ні. Так з'явився місячний календар

А нещодавно астрологи попередили, що у липні 2024 року на нас очікують дві небезпечні дати, під час яких будь-які роботи в саду або на городі можуть стати фатальними для здоров'я рослин та майбутнього урожаю. Які це саме дні, Новини.LIVE розповідає далі у матеріалі. 

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Астрологічні спостереження показують, що в ці дні Місяць перебуває у фазах, які не сприяють активному росту рослин. Це час, коли життєва енергія рослин зменшується, і будь-які спроби стимулювати їхній ріст можуть призвести до протилежного результату.

У ці дні не рекомендується:

  • розпушувати ґрунт;
  • мульчувати;
  • садити рослини;
  • пересаджувати рослини;
  • удобрювати різні культури;
  • обрізати.

 

Які дві дати у липні 2024 найнебезпечніші для садових та городніх робіт
Жінка доглядає за рослинами на городі. Фото: shutterstock.com

Водночас експерти зауважують, що у ці дві дати можна сміливо збирати врожай, особливо такі культури як: пшениця, овес, кукурудза та соняшник.

Це ідеальний час для початку збору врожаю, оскільки рослини мають оптимальну вологість і міцність, що забезпечує тривале зберігання та високу якість продукції.

 

Раніше ми розповідали, чому не можна працювати на городі під час молодого Місяця. 

Нагадаємо, ми писали, як правильно поливати город у спеку, щоб не нашкодити рослинам.

Також радимо вам дізнатися, яка народна прикмета здатна збільшити ваш врожай вдвічі — підтверджена досвідом та наукою. 

Астрологія поради город сад заборони садівництво

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