Когда две опасные даты для огорода и сада в июле 2024 года — запреты и советы

Женщина работает на огороде. Фото: freepik.com

Растения, как и большинство живых существ на нашей планете, ощущают на себе влияние Луны. В зависимости от фазы земного спутника растения могут становиться уязвимыми, ослабленными или наоборот лучше расти и развиваться. Сотни лет наблюдений помогли высчитать, какие периоды благоприятны, а какие нет. Так появился лунный календарь.

А недавно астрологи предупредили, что в июле 2024 года нас ожидают две опасные даты, во время которых любые работы в саду или на огороде могут стать роковыми для здоровья растений и будущего урожая. Какие это дни, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Так, неблагоприятными днями для садово-огородных работ в июле 2024 года эксперты считают 23 и 25 число.

Астрологические наблюдения показывают, что в эти дни Луна находится в фазах, не способствующих активному росту растений. Это время, когда жизненная энергия растений уменьшается, и любые попытки стимулировать рост могут привести к противоположному результату.

В эти дни не рекомендуется:

разрыхлять почву;

мульчировать;

сажать растения;

пересаживать растения;

удобрять разные культуры;

обрезать.

Женщина ухаживает за растениями в огороде. Фото: shutterstock.com

В то же время, эксперты отмечают, что в эти две даты можно смело собирать урожай, особенно такие культуры как: пшеница, овес, кукуруза и подсолнечник.

Это идеальное время для начала сбора урожая, поскольку растения обладают оптимальной влажностью и прочностью, что обеспечивает длительное хранение и высокое качество продукции.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя работать на огороде во время молодой Луны.

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