Когда две опасные даты для огорода и сада в июле 2024 года — запреты и советы

Надвигаются два опасных дня для огородников и садоводов — что нельзя делать
Растения, как и большинство живых существ на нашей планете, ощущают на себе влияние Луны. В зависимости от фазы земного спутника растения могут становиться уязвимыми, ослабленными или наоборот лучше расти и развиваться. Сотни лет наблюдений помогли высчитать, какие периоды благоприятны, а какие нет. Так появился лунный календарь.
А недавно астрологи предупредили, что в июле 2024 года нас ожидают две опасные даты, во время которых любые работы в саду или на огороде могут стать роковыми для здоровья растений и будущего урожая. Какие это дни, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.
Так, неблагоприятными днями для садово-огородных работ в июле 2024 года эксперты считают 23 и 25 число.
Астрологические наблюдения показывают, что в эти дни Луна находится в фазах, не способствующих активному росту растений. Это время, когда жизненная энергия растений уменьшается, и любые попытки стимулировать рост могут привести к противоположному результату.
В эти дни не рекомендуется:
- разрыхлять почву;
- мульчировать;
- сажать растения;
- пересаживать растения;
- удобрять разные культуры;
- обрезать.
В то же время, эксперты отмечают, что в эти две даты можно смело собирать урожай, особенно такие культуры как: пшеница, овес, кукуруза и подсолнечник.
Это идеальное время для начала сбора урожая, поскольку растения обладают оптимальной влажностью и прочностью, что обеспечивает длительное хранение и высокое качество продукции.
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