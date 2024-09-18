Что сделать с грецким орехом до холодов — важные процедуры и советы садоводов

Большой урожай грецкого ореха. Фото: google.com

В Украине почти в каждом дворе можно увидеть грецкий орех. Это могучее дерево обожают за его вкусные плоды. Однако чтобы оно дало действительно щедрый урожай больших и качественных орехов, необходимо обеспечить растение правильным и своевременным уходом. В частности, особое внимание уделить следует осенью.

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Защита от болезней

Все чаще люди жалуются на то, что орехи растут мелкие и быстро чернеют. Причина кроется в заболевании — дерево поражает бактериальная пятнистость или марсония.

Признаки, что грецкий орех заражен — небольшие коричневые пятна, которые появляются во второй половине лета.

Чтобы справиться с проблемой, специалисты советуют использовать препараты на основе меди:

Оксихом;

Купроксат;

Блу Бордо.

Данные вещества разводят в воде в пропорциях указанных на упаковке и обрабатывают дерево.

Важно: не следует применять бордоскую смесь. Этот препарат менее эффективен, чем те, о которых мы говорили выше в статье.

Орех на дереве. Фото: pixabay.com

Обработка грецкого ореха

Грецкие орехи следует обрабатывать с самого начала вегетационного периода. Но если вы не успели это сделать, не беда. Садоводы советуют обязательно провести процедуру в начале осени.

Следует обратить внимание, что болезнь "зимует" в опавших листьях и падалице, а потому не поленитесь их убрать и вывезти как можно дальше от участка. Если вы этого не сделаете, то весной споры снова поднимутся по дереву и урожай пропадет.

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