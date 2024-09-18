Що зробити з волоським горіхом до холодів — важливі процедури та поради садівників

Великий врожай волоського горіха. Фото: google.com

В Україні майже у кожному подвір'ї можна побачити волоський горіх. Це могутнє дерево обожнюють за його смачні плоди. Проте, щоб воно дало дійсно щедрий врожай великих та якісних горіхів, необхідно забезпечити рослину правильним та вчасним доглядом. Зокрема особливу увагу приділити слід восени.

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Захист від хвороб

Дедалі частіше люди скаржаться, що горіхи ростуть дрібні та швидко чорніють. Причина криється у захворюванні — дерево вражає бактеріальна плямистість або марсонія.

Ознаки, що волоський горіх заражений — невеликі коричневі плями, які з'являються в другій половині літа.

Щоб побороти проблему, фахівці радять використовувати препарати на основі міді:

Оксихом;

Купроксат;

Блу Бордо.

Дані речовини розводять у воді у пропорціях зазначених на упаковці й обробляють дерево.

Важливо: не варто застосовувати бордоську суміш. Цей препарат менш ефективний, ніж ті, про які ми говорили вище у статті.

Горіх на дереві. Фото: pixabay.com

Обробка волоського горіха

Волоські горіхи слід обробляти від самого початку вегетаційного періоду. Але, якщо ви не встигли це зробити, не біда. Садівники радять обов'язково провести процедуру на початку осені.

Слід звернути увагу, що хвороба "зимує" в опалому листі та падалиці, а тому не полінуйтесь їх прибрати та вивезти якомога далі від ділянки. Якщо ви цього не зробите, то навесні спори знову піднімуться по дереву та урожай пропаде.

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