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Що слід зробити з волоським горіхом до настання зими — плоди збиратимете мішками

18 вересня 2024 15:23
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор
Що зробити з волоським горіхом до холодів — важливі процедури та поради садівників
Великий врожай волоського горіха. Фото: google.com
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор

В Україні майже у кожному подвір'ї можна побачити волоський горіх. Це могутнє дерево обожнюють за його смачні плоди. Проте, щоб воно дало дійсно щедрий врожай великих та якісних горіхів, необхідно забезпечити рослину правильним та вчасним доглядом. Зокрема особливу увагу приділити слід восени. 

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Що потрібно обов'язково зробити з волоським горіхом до перших холодів, щоб наступного сезону збирати смачні плоди мішками, дізнавайтеся далі у матеріалі. 

Захист від хвороб 

Дедалі частіше люди скаржаться, що горіхи ростуть дрібні та швидко чорніють. Причина криється у захворюванні — дерево вражає бактеріальна плямистість або марсонія

Ознаки, що волоський горіх заражений — невеликі коричневі плями, які з'являються в другій половині літа.

Щоб побороти проблему, фахівці радять використовувати препарати на основі міді:

  • Оксихом;
  • Купроксат;
  • Блу Бордо. 

Дані речовини розводять у воді у пропорціях зазначених на упаковці й обробляють дерево

Важливо: не варто застосовувати бордоську суміш. Цей препарат менш ефективний, ніж ті, про які ми говорили вище у статті. 

 

Як підготувати волоський горіх до зими — список важливих робіт
Горіх на дереві. Фото: pixabay.com

Обробка волоського горіха 

Волоські горіхи слід обробляти від самого початку вегетаційного періоду. Але, якщо ви не встигли це зробити, не біда. Садівники радять обов'язково провести процедуру на початку осені. 

Слід звернути увагу, що хвороба "зимує" в опалому листі та падалиці, а тому не полінуйтесь їх прибрати та вивезти якомога далі від ділянки. Якщо ви цього не зробите, то навесні спори знову піднімуться по дереву та урожай пропаде.

 

Раніше ми розповідали, як правильно обрізати персикове дерево восени.

Нагадаємо, ми писали, які дерева у жодному разі не можна саджати на ділянці, щоб не нашкодити собі та своєму будинку. 

Також ділимося корисною порадою, чому груші починають гнити прямо на дереві та як урятувати рослину. 

дерева зима поради сад волоські горіхи

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